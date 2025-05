Corrado esulta: “Il tifoso del Pisa non vede l’ora di affrontare la Fiorentina, è il suo desiderio più grande”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Radio Serie A il giorno della grande festa per la promozione in serie A, queste le sue parole:

“Da bambino ricordo bene i derby tra Pisa e Fiorentina. Da quando vivo a Pisa, ormai da otto anni, ho percepito subito la rivalità storica con il Livorno, ma anche il desiderio dei pisani di poter sfidare nuovamente la Fiorentina. Questo avrebbe significato misurarsi con una squadra di altissimo livello in Serie A, il capoluogo della Toscana, un club che negli ultimi anni è cresciuto molto e sta ottenendo ottimi risultati. Il tifoso pisano sente fortemente il campanilismo tipico della nostra regione, e vorrebbe affrontare la Fiorentina anche solo per iniziare con gli sfottò. Pur non essendo pisano, provo grande orgoglio per aver contribuito a regalare questa sfida ai nostri tifosi: vuol dire che siamo riusciti a riconquistare un posto in Serie A.”