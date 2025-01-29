Corrado: "A Pisa non vediamo l'ora di giocare contro la Fiorentina, sarebbe un gran derby"

Il presidente del Pisa ha commentato l'eventuale promozione del suo club in A ed un eventuale confronto con la Fiorentina

Al Tg3 Toscana il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato della possibile promozione dei suoi in Serie A per riaffrontare la Fiorentina dopo tanti anni: "Il momento lo viviamo con soddisfazione perché stiamo ottenendo risultati che sono il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto, ma senza troppo entusiasmo e troppa euforia perché sappiamo che ci aspettano 15 partite importante. Dobbiamo essere sereni e consapevoli del fatto che il campionato è ancora lungo, ma tutti a Pisa mi chiedono del derby contro la Fiorentina, ma non per una rivalità storica, ma perché giocare contro la Fiorentina vuol dire affrontare una grande squadra. E giocare contro una squadra importante vuol dire che anche noi siamo diventati un po' più importanti."

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