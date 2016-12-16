Corrado non ci sta e ci riprova per il Pisa. Ecco il comunicato ufficiale con l'appello ai tifosi

Ricordate Corrado? Ci prova ancora...

Di seguito il comunicato ufficiale diramato da Corrado, che nelle prossime 48 ore tenterà ancora di acquistare il Pisa. Una vera figuraccia dopo le dichiarazioni in pompamagna contro la Fiorentina. LEGGI QUI

"Magico S.r.L. e Soci prendono atto dell'assunzione di responsabilità di Carrara Holding e comunicano che accettano di formulare un'ultima e irrevocabile proposta d'acquisto entro le prossime 48 ore. L'offerta dovrà tenere conto del grave danno patrimoniale e sportivo arrecato alla società AC Pisa 1909 dai ritardi e dai rifiuti espressi da Carrara Holding nei giorni scorsi.

Chiediamo pertanto un'ultimo sforzo e un'atto di fede ai tifosi e alla città al fine di sostenere la squadra nella difficile trasferta di domani.

Giuseppe Corrado"