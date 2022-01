Ricordate Lucca? “Costa 20 milioni” Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite

Lorenzo Lucca, 22 anni, attaccante del Pisa in serie B, per un mese è stato sulla bocca di tutti. Era partito segnando alcuni gol ad inizio campionato e complice la parole di Commisso che annunciarono il mancato rinnovo di Vlahovic avevano fatto accostare il nome dell’attaccante del Pisa alla Fiorentina.

“10 milioni, 15 milioni. Lo vuole il Milan, lo vuole la Juventus, giocherà in Nazionale, Mancini lo ha già osservato. Occhio che andrà a giocare all’estero in Premier League”

Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Ad un certo punto pensavamo fosse tornato Luca Toni e non ce ne eravamo accorti. E proprio Toni non è stato un nome a caso perchè proprio al’ex attaccante viola era stato paragonato Lorenzo Lucca.

Il presidente del Pisa, Corrado, il 3 novembre parlava cosi del prezzo del suo cartellino: “Quanto vale ore? Non lo so, ma se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento”

Guardando i numeri però di questo giocatore in questa stagione, ci si accorge che ormai non segna più da inizio ottobre, l’ultimo gol è datato 2 ottobre, sono passati quindi quasi 4 mesi dalla sua ultima rete. Tra campionato e Coppa Italia ha giocato in totale 17 partite, segnando 6 gol, 5 su azione e 1 gol su rigore. Non proprio un bottino da goleador e predestinato. Il suo ultimo gol su azione risale invece ancor prima, al 26 settembre, gol segnato contro il Parma.

Insomma, non sappiamo se questo scarso rendimento sia per via di elogi arrivati troppo presto, ma questo resta un grande insegnamento per tutti, esaltare subito un giovane dopo poche partite non fa bene a nessuno. Sperando che questo ragazzo possa tornare a segnare.

Flavio Ognissanti

