Notizie Lorenzo Lucca Fiorentina

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"
07 maggio 2026 14:29
Udinese, G. Pozzo: "Non mi piace fare scommesse, ma fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca"
03 luglio 2024 10:55
TMW, Lucca piace alla Fiorentina, l'Udinese lo ha riscattato per 8 milioni e lo vende per 12 milioni
29 giugno 2024 21:45
Corriere dello Sport: "Previsto un incontro tra la Fiorentina e Giuseppe Riso, agente di Lucca e Brescianini"
26 giugno 2024 11:11
Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite
16 gennaio 2022 15:07
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