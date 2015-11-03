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Notizie Lorenzo Lucca Fiorentina

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"

07 maggio 2026 14:29

Udinese, G. Pozzo: "Non mi piace fare scommesse, ma fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca"

03 luglio 2024 10:55

TMW, Lucca piace alla Fiorentina, l'Udinese lo ha riscattato per 8 milioni e lo vende per 12 milioni

29 giugno 2024 21:45

Corriere dello Sport: "Previsto un incontro tra la Fiorentina e Giuseppe Riso, agente di Lucca e Brescianini"

26 giugno 2024 11:11

Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite

16 gennaio 2022 15:07

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