TMW, Lucca piace alla Fiorentina, l’Udinese lo ha riscattato per 8 milioni e lo vende per 12 milioni

La Fiorentina come oramai noto ha definito con la Juventus l’arrivo di Moise Kean, attaccante che andrà a rinforzare il reparto offensivo che avrà a disposizione Raffaele Palladino la prossima stagione. L’operazione per il classe 2000 si chiuderà con la formula del titolo definitivo, con la Fiorentina che pagherà alla Juventus 13 milioni di parte fissa più 5 di eventuali bonus, di cui 3 facilmente raggiungibili. L’attaccante invece firmerà un quinquennale da 2,2 milioni di euro netti a stagione.

l focus del management viola però sarà ancora fissato sull’attacco, reparto che subirà le maggiori modifiche nel corso dell’estate di calciomercato. Detto della trattativa in corso e del testa a testa con l’Atalanta per Nicolò Zaniolo, un altro profilo che piace particolarmente alla Fiorentina è quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese( 9 gol e 4 assist in stagione), con i contatti che stanno andando in scena anche in queste ore.

Il club friulano ha da poco riscattato il suo cartellino dal Pisa per una cifra di 8 milioni di euro e per lasciarlo partire vuol mettere a bilancio una plusvalenza. Le parti non hanno ancora trovato la quadra, ma la sensazione è che di fronte ad una proposta da 12-13 milioni di euro possa arrivare il via libera per il suo trasferimento in riva all’Arno.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Fallimento Spalletti, Italia umiliata dalla Svizzera. Show di Vargas e gol anche di Freuler. Azzurri inesistenti