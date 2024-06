Corriere dello Sport: “Previsto un incontro tra la Fiorentina e Giuseppe Riso, agente di Lucca e Brescianini”

Il Corriere dello Sport analizza il mercato della Fiorentina. In attacco, il nome di Kean è in ascesa, ma quelli di Lucca e Retegui restano attuali, soprattutto il primo, con il cui agente, Giuseppe Riso, è previsto un incontro a breve. Il procuratore di Lucca è lo stesso di Marco Brescianini, classe 2000, in uscita dal Frosinone e su cui il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo gli occhi da tempo. Il vertice con Riso sarà un’occasione per raccogliere informazioni sul ventiquattrenne ex Milan.

Da Milano: “Continuano i contatti tra Milan e Fiorentina per Tommaso Pobega”