Da Milano: “Proseguono i contatti tra Milan e Fiorentina per Pobega, si cerca l’offerta giusta”

Manca poco all’inizio ufficiale del mercato. In casa Milan, oltre alle varie operazioni in entrata, stanno tenendo d’occhio anche quelle in uscita, necessarie per sistemare il bilancio. Tra i giocatori che lasceranno Milano c’è anche Tommaso Pobega, accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi. Il centrocampista classe 1999, nell’ultima stagione con i rossoneri, ha collezionato appena 11 presenze in campionato, senza contribuire in zona gol. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, i contatti tra Fiorentina e Milan sembrano comunque proseguire. Il giocatore piace molto a Palladino e nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi.

Nazione: “Peri il Genoa non bastano più 30 mln, ne vogliono 40”