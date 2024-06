Nazione svela: “30 milioni per portare Retegui alla Fiorentina? No, il Genoa ne vuole 40”

Nelle ultime ore, il nome di Moise Kean ha preso sempre più forza. L’attaccante della Juventus piace tanto alla Fiorentina e a Raffaele Palladino. Sullo sfondo rimane anche il nome di Lorenzo Lucca altro obiettivo sondato dalla società viola. E Mateo Retegui? L’attaccante del Genoa rimane un obiettivo per la Fiorentina, ma la trattativa ha subito uno stop quando le richieste del club rossoblù sono arrivate negli uffici del Viola Park. Per l’attaccante della Nazionale, il Genoa non vorrebbe 30 milioni, ma addirittura 40 milioni. Una follia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, OFFERTA PER ZANIOLO