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Udinese, G. Pozzo: "Non mi piace fare scommesse, ma fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca"

Il Patron dell'Udinese, Gino Pozzo, è stato abbastanza chiaro, l'intenzione è tenere Lorenzo Lucca per almeno un'altra stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2024 10:55
Udinese, G. Pozzo: "Non mi piace fare scommesse, ma fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca" -
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È intervenuto ai microfono del Messaggero Veneto il patron dell'Udinese Gino Pozzo, parlando delle voci riguardanti il futuro dell'attaccante ex Pisa, Lorenzo Lucca: "Non mi piace fare le scommesse, ma fossi in voi non punterei un euro sulla cessione di Lucca. Siamo andati a prenderlo un anno fa dopo una brutta stagione, investendo anche una bella cifra e siccome siamo convinti che abbia dei mezzi importanti vogliamo godercelo ancora un po'"

CdS: "La Fiorentina ha tanti dubbi su Lucca, vale la pena forzare la mano?"

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