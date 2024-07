Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha tanti dubbi su Lucca, vale la pena forzare la mano?”

Lorenzo Lucca è un obiettivo concreto della Fiorentina, non è più un segreto. L’attaccante dell’Udinese piace molto a Pradè e potrebbe essere il secondo centravanti da regalare a Raffaele Palladino.Andrebbe così a ricoprire il ruolo che Djuric ha avuto al Monza da gennaio.

L’Udinese chiede 15 milioni e difficilmente farà passi indietro. Ma la Fiorentina starebbe riflettendo sulla qualità dell’operazione. Vale la pena forzare? In questo modo, Palladino avrebbe sì subito due centravanti, ma allo stesso tempo c’è da capire se Lucca sia il nome giusto per alzare l’asticella del club. Possibile anche puntare su Kean e aspettare che il mercato faccia il suo corso per cercare nuovi obiettivi. La Fiorentina riflette e Lucca rimane in stand-by. Lo scrive il Corriere dello Sport.