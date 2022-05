Il presidente del Pisa sta con Commisso: “Demoralizzato per come è aggredito per cessione Vlahovic”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato nel Salone dei Cinquecento a Firenze, in occasione della hall of fame del calcio italinao. “A inizio campionato era la squadra più dotata in termini tecnici per ambire alla promozione diretta. Ha avuto un girone d’andata difficoltoso per poi terminare molto bene. Credo sia molto forte”.

La città è in fibrillazione, manca l’ultimo passo.

“Quello che è il clima di Pisa lo potete immaginare. È entusiasmante, per noi è un aumento di pressione, domenica era una giornata da brividi. I tifosi sono arrivati due ore prima e hanno voluto seguire il riscaldamento. Un pubblico di quel genere mette in imbarazzo gli avversari. Fioretto? L’ho già fatto, non credevo di arrivare a sentire l’odore della Serie A. Abbiamo meritato la classifica che abbiamo avuto, non ho recriminazioni. Qualche tifoso sì, perché abbiamo perso due punti con il Cosenza alla penultima che ci avrebbero portato alla promozione diretta. Ne abbiamo conquistati altri meno meritati. La squadra sta bene, alla fine il Pisa ha dimostrato di essere forte, se mantiene la condizione fisica credo potrà farsi valere”.

Qual è l’obiettivo con il Monza?

“Vincere”.

È legato a Pioli…

“Mio figlio vive a Parma, come succede a me ogni tanto. Siamo amici da lunga data, quando giocava nella Juventus io partivo con suo padre e sua madre da Parma, è un grande allenatore. Apprezza molto il nostro gioco, ci ha fatto i complimenti domenica, insieme a Marcello Lippi che era allo stadio ma che non mi è venuto a salutare perché mi ha visto in tensione. Pioli ha dimostrato che una squadra, lavorando bene, può diventare Campione d’Italia pur non essendo la più forte”.

Il sogno è il derby con la Fiorentina?

“Io non sono toscano, non sono pisano, vivo il campanilismo positivo. Amo la Toscana e vorrei sei squadre in Serie A. Sarebbe una partita da dimostrare in tutto il mondo per come le tifoserie possono porsi. Sarebbe un sogno, non per altro perché saremmo in A. Stimo molto Italiano, la Fiorentina ha una grande squadra e un grande tecnico”.

Pisa-Fiorentina è l’unico derby da entrambe le parti…

“L’ho sentito dire. Sarebbe bello perché mi immagino le due curve così schierate. Il toscano sa essere simpatico nello sfottò. A volte un po’ pesante, ma alla fine si vivono le cose nel momento, con calore, per poi prendersi in giro al bar”.

Cosa pensa di Commisso?

“Benissimo. Mi sono veramente demoralizzato per come è stato aggredito dai media e dal pubblico per l’operazione Vlahovic. Secondo me ha dimostrato di essere un grande imprenditore, un grande presidente, che ha saputo costruire una grande Fiorentina, come bisogna fare per potere generare valore. Vlahovic è un grande calciatore, ma la Fiorentina è una squadra migliore di prima”. Lo riporta TMW

