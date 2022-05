Frey si scaglia contro la scelta della Fiorentina e promuove la petizione: “Fate rinnovare Torreira”

Ieri è emersa la scelta della Fiorentina di non confermare Lucas Torreira in viola. Una scelta che ha fatto arrabbiare tutto il mondo viola ed arrivata per un doppio ulteriore sconto chiesto dalla società viola all’Arsenal per il cartellino e al calciatore sull’ingaggio. Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex portiere viola Sebastien Frey che ha promosso la petizione contro questa scelta del club e per far restare Torreira attraverso il riscatto

TORREIRA SCRIVE A PASSIONE FIORENTINA