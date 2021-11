Corrado: “Ecco come abbiamo strappato Lucca al Sassuolo. Adesso vale almeno venti milioni”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato il presidente del Pisa Enrico Corrado, anche di Lorenzo Lucca, attaccante molto ambito e che piace anche alla Fiorentina:

“Come abbiamo convinto Lucca? Lo voleva anche il Sassuolo. La richiesta del Palermo era di 3 milioni, noi ne offrivamo 2. Knaster (proprietario del Pisa ndr) ha detto: “Se il giocatore è forte, 2 o 3 non cambia. Cosa ha il Sassuolo più di noi? La Serie A: facciamo capire a Lucca che con lui ci possiamo arrivare. Quanto vale? Se facciamo 20 milioni Knaster si è già ripagato l’investimento. Non abbiamo ancora un progetto su di lui, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio”.

