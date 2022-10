Berrettini sarà allo stadio per vedere Fiorentina-Lazio e riceverà le chiavi della città da Nardella

In attesa di vederlo giocare sul cemento del PalaWanny per la nuova edizione dell’Atp di Firenze, Matteo Berrettini riceverà le Chiavi della Città.

Tifoso viola cresciuto guardando le partite della Fiorentina, Berrettini ha un legame speciale con Firenze, città di origine del nonno paterno. E proprio, poco prima del fischio d’inizio della partita Fiorentina-Lazio, al tennista sarà consegnata l’onorificenza che consiste nella fedele riproduzione delle chiavi delle antiche porte della città dal sindaco Dario Nardella. L’appuntamento è per questa sera, 10 ottobre, alle 19:30 sul campo di gioco dello stadio Franchi.

Berrettini è stato il primo italiano della storia ad arrivare in finale a Wimbledon nel 2020, dove fu sconfitto solo da Novak Djokovic. In carriera ha conquistato sette titoli Atp, raggiungendo la 6° posizione nel ranking mondiale. Ora, dopo la sconfitta ai quarti agli US Open contro Casper Ruud, si prepara a riscattarsi al torneo fiorentino.

L’evento, in calendario dal 10 al 16 ottobre, sarà ospitato all’interno dello spazio sportivo polifunzionale di Palazzo Wanny, a Firenze, già casa della squadra di pallavolo femminile di serie A1 Il Bisonte. Questo torneo ATP 250 si svolgerà su campi in Green Set e avrà un tabellone a 32 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

Si sono iscritti Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma anche top player internazionali del calibro di Auger-Aliassime, Brooksby, Bublik e Nakashima. Jannik Sinner ha rinunciato per il recente infortunio. Tutti saranno a Firenze anche con l’obiettivo di raccogliere punti preziosi per conquistare un posto alle Nitto Atp Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre).

L’Atp di Firenze si giocherà fino a sabato con sessioni diurne (a partire dalle 11) e serali (dalle 19.30), la domenica le finali di singolare e di doppio. Lo riporta In Toscana

LA SENTENZA DI SCONCERTI