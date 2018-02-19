Tensione alta tra tifosi ternani e tifosi viola

Come riporta La Nazione, ci sono stati momenti di tensione ieri all’altezza di Verona in Autostrada, quando un gruppo di tifosi viola ha incrociato un gruppo di tifosi della Ternana diretti a Brescia ...

Come riporta La Nazione, ci sono stati momenti di tensione ieri all’altezza di Verona in Autostrada, quando un gruppo di tifosi viola ha incrociato un gruppo di tifosi della Ternana diretti a Brescia dove si giocava la gara di B tra Brescia e Ternana. I due gruppi sono venuti a contatto, con momenti di tensione poi rientrati senza particolari conseguenze. Episodio curioso e che ci auguriamo non possa ripetersi nuovamente.