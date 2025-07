TMW, Krastev rientra alla Fiorentina ma può tornare in Bulgaria. Il difensore del 2003 piace al Levski Sofia

Sta nascendo la nuova Fiorentina di Stefano Pioli, tra acquisti per rinforzare l’organico e giocatori da piazzare non avendo chiaramente spazio nel progetto tecnico del nuovo allenatore. Fa parte di questa seconda categoria Dimo Krastev, difensore classe 2003 rientrato dopo un’annata in Serie C alla Ternana con sole 2 presenze totalizzate e condizionata dalla lesione al crociato che lo ha tenuto ai box da inizio novembre fino alla fine della stagione.

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il giovane centrale bulgaro piace al Levski Sofia. Sarebbe dunque un ritorno in patria per Krastev, che ha iniziato la sua carriera nelle file del Neftochimic Burgas per poi arrivare a Firenze da giovanissimo e iniziare il suo percorso nelle giovanili gigliate.