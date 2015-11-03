Notizie Krastev Fiorentina

TMW, Krastev rientra alla Fiorentina ma può tornare in Bulgaria. Il difensore del 2003 piace al Levski Sofia
13 luglio 2025 16:09
TMW: "La Fiorentina blinda Krastev, rinnovo in arrivo fino al 2027 per il difensore della nazionale bulgara"
01 giugno 2024 11:49
Ufficiale: Dimo Krastev è un nuovo giocatore del Catanzaro. Arriva in prestito dalla Fiorentina
12 luglio 2023 17:45
Pedullà: “Krastev passa in prestito secco dalla Fiorentina al Catanzaro”
03 luglio 2023 23:10
Dalla Bulgaria, Salernitana interessata a Krastev: il difensore classe 2003 seguito anche dal Catanzaro
28 giugno 2023 18:36
Anche Krastev saluta la Nazionale: un infortunio in allenamento lo ha costretto a lasciare la Bulgaria
15 giugno 2023 16:35
Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa
11 giugno 2023 13:46
Fiorentina Primavera riacciuffa in extremis la Roma: Krastev fa 3-3 e regala semifinale Scudetto
03 giugno 2023 19:41
Il difensore della Primavera Krastev è stato convocato dalla Bulgaria per le qualificazioni a Euro2024
30 maggio 2023 17:30
Il difensore della Primavera Dimo Krastev convocato dalla Bulgaria per le gare di qualificazione ai prossimi europei
06 marzo 2023 17:18
Krastev: "Spero sempre nella chiamata di Italiano. Sogno di fare gol alla Juve"
18 novembre 2022 21:30
Il messaggio di Krastev: "Meritiamo la prima squadra. Il prossimo anno spero di essere con Italiano"
18 maggio 2022 20:42
Ufficiale, Krastev rinnova fino al 2024, ulteriore opzione di 2 anni a favore della Fiorentina
22 ottobre 2021 21:10
Fiorentina Primavera beffata dal Cagliari all'ultimo, finisce 2 a 1. Ancora zero vittorie, a segno Krastev
19 settembre 2021 14:01
Vlahovic: "Ho chiesto ad Italiano di aiutarmi". Terzic: "Vorrei tanto restare". Krastev: "Sogno di esordire in A"
24 luglio 2021 22:23
Corriere dello Sport, piace Savanier, Italiano valuterà anche Krastev. Sullo sfondo Sensi e Ricci
10 luglio 2021 09:06
Krastev: "Supercoppa? Speriamo di vincere. Felice di allenarmi in prima squadra, mi trovo bene"
18 gennaio 2021 22:30
24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona
18 dicembre 2020 18:52
Krastev, il viola classe 2003 inserito nella lista dei talenti più forti al mondo
08 ottobre 2020 15:12
Fiorentina, altro colpo in prospettiva: preso il bulgaro Krastev
12 marzo 2019 13:15
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