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Notizie Krastev Fiorentina

TMW, Krastev rientra alla Fiorentina ma può tornare in Bulgaria. Il difensore del 2003 piace al Levski Sofia

13 luglio 2025 16:09

TMW: "La Fiorentina blinda Krastev, rinnovo in arrivo fino al 2027 per il difensore della nazionale bulgara"

01 giugno 2024 11:49

Ufficiale: Dimo Krastev è un nuovo giocatore del Catanzaro. Arriva in prestito dalla Fiorentina

12 luglio 2023 17:45

Pedullà: “Krastev passa in prestito secco dalla Fiorentina al Catanzaro”

03 luglio 2023 23:10

Dalla Bulgaria, Salernitana interessata a Krastev: il difensore classe 2003 seguito anche dal Catanzaro

28 giugno 2023 18:36

Anche Krastev saluta la Nazionale: un infortunio in allenamento lo ha costretto a lasciare la Bulgaria

15 giugno 2023 16:35

Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa

11 giugno 2023 13:46

Fiorentina Primavera riacciuffa in extremis la Roma: Krastev fa 3-3 e regala semifinale Scudetto

03 giugno 2023 19:41

Il difensore della Primavera Krastev è stato convocato dalla Bulgaria per le qualificazioni a Euro2024

30 maggio 2023 17:30

Il difensore della Primavera Dimo Krastev convocato dalla Bulgaria per le gare di qualificazione ai prossimi europei

06 marzo 2023 17:18

Krastev: "Spero sempre nella chiamata di Italiano. Sogno di fare gol alla Juve"

18 novembre 2022 21:30

Il messaggio di Krastev: "Meritiamo la prima squadra. Il prossimo anno spero di essere con Italiano"

18 maggio 2022 20:42

Ufficiale, Krastev rinnova fino al 2024, ulteriore opzione di 2 anni a favore della Fiorentina

22 ottobre 2021 21:10

Fiorentina Primavera beffata dal Cagliari all'ultimo, finisce 2 a 1. Ancora zero vittorie, a segno Krastev

19 settembre 2021 14:01

Vlahovic: "Ho chiesto ad Italiano di aiutarmi". Terzic: "Vorrei tanto restare". Krastev: "Sogno di esordire in A"

24 luglio 2021 22:23

Corriere dello Sport, piace Savanier, Italiano valuterà anche Krastev. Sullo sfondo Sensi e Ricci

10 luglio 2021 09:06

Krastev: "Supercoppa? Speriamo di vincere. Felice di allenarmi in prima squadra, mi trovo bene"

18 gennaio 2021 22:30

24 giocatori convocati da Prandelli per la partita contro il Verona

18 dicembre 2020 18:52

Krastev, il viola classe 2003 inserito nella lista dei talenti più forti al mondo

08 ottobre 2020 15:12

Fiorentina, altro colpo in prospettiva: preso il bulgaro Krastev

12 marzo 2019 13:15

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