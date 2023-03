Continua a sfornare talenti il settore giovanile della Fiorentina. Questa mattina il difensore della selezione Primavera Dimo Krastev ha ricevuto la convocazione da parte del CT della Bulgaria Mladen Kirstaich in vista delle gare in programma tra il 24 e il 27 marzo contro Montenegro e Ungheria, valide per le qualificazioni agli Europei 2024.

