Fiorentina Primavera beffata dal Cagliari all’ultimo, finisce 2 a 1. Ancora zero vittorie, a segno Krastev

E’ terminata da pochi minuti la gara del Campionato Primavera tra Cagliari e Fiorentina, vinta 2 a 1 dai sardi. La squadra di mister Aquilani non è riuscita ad imporsi in un campo molto ostico, rimanendo ancora a quota 0 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato. Il gol del Cagliari è arrivato all’ultimo minuto, quando tutto sembrava essere orientato al pareggio. La Fiorentina era riuscita a rimontare il gol del Cagliari con una bella rete del giovane Krastev, già in orbita prima squadra dopo aver svolto l’intero ritiro di precampionato a Moena con la prima squadra.

