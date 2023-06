Anche Krastev saluta la Nazionale: un infortunio in allenamento lo ha costretto a lasciare la Bulgaria

Dimo Krastev ha lasciato il ritiro della Bulgaria. Il classe 2003 della Fiorentina si è infortunato nell’allenamento di ieri e non sarà a disposizione per il doppio impegno con Lituania e Serbia. Di seguito riportiamo il comunicato della federcalcio bulgara: “Il difensore Dimo ​​Krastev è stato escluso dalla rosa della nazionale maschile per le prossime qualificazioni a Euro 2024 contro Lituania e Serbia (17 e 20 giugno). Il difensore della Fiorentina si è infortunato nell’ultimo allenamento dei Leoni, che gli impedirà di prendere parte alle suddette partite. In questa fase nessun altro giocatore sarà chiamato al suo posto”.