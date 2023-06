Se la Uefa dovesse escludere la Juventus dalla Conference, non ci sarà ricorso dal club bianconero

Si attende la decisione della Uefa sulla Juventus. Il club bianconero è arrivato settimo in classifica in campionato e dunque si è qualificato per la prossima Conference League ma la Uefa sta studiando tutti gli illeciti commessi dalla società juventina e potrebbe escluderla dalle prossime competizioni europee. Nelle scorse settimane è arrivato il passo indietro della Juventus sul progetto Superlega, è stato un primo gesto distensivo, anche perchè la paura era ed è quella di avere più anni di squalifica dell’Europa.

In questo senso, secondo quanto riportato da Radio Bruno, se la Uefa dovesse escludere la Juventus dalle competizioni europee del prossimo anno, quindi escluderla dalla Conference, non ci sarà ricorso della società bianconera e quindi automaticamente si aprirebbero le porte della competizione per la Fiorentina, arrivata ottava in classifica che guarda interessata la vicenda.

