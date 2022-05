Il messaggio di Krastev: “Meritiamo la prima squadra. Il prossimo anno spero di essere con Italiano”

Dimo Krastev, gioiello della Fiorentina Primavera, ha rilasciato un’intervista a blitz.bg, portale bulgare, durante la quale ha parlato della sua avventura a Firenze. Ecco le sue parole: “Ho vinto quest’anno la mia terza Coppa Italia consecutiva. È indescrivibile: siamo la prima squadra nella storia del torneo a raggiungere questo risultato. Sono molto felice di far parte della storia della Fiorentina. Mi dà uno stimolo per andare avanti e un giorno arrivare in prima squadra. La partita più difficile? Sicuramente la finale contro l’Atalanta. Abbiamo avuto degli infortunati importanti, come Ivan Andonov o Alessandro Bianco“.

PRIMA SQUADRA “Io con Italiano? Lo spero. Spero che la Fiorentina si assicuri un posto in Europa e che il mister ci guardi. Penso che ognuno di noi lo meriti alla luce dei successi che abbiamo raggiunto. L’anno scorso ho iniziato a prepararmi con la prima squadra. Ci alleniamo molto con loro ma Italiano adesso non ha molto tempo per prestarci attenzione perché la squadra deve qualificarsi in Europa. Spero che la prossima stagione io possa iniziare con la prima squadra e rimanere lì“.

