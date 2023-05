Il difensore della Primavera Krastev è stato convocato dalla Bulgaria per le qualificazioni a Euro2024

Il commissario tecnico della Nazionale maggiore della Bulgaria, Mladen Kirstaich, ha annunciato una rosa di 25 giocatori per le prossime qualificazioni a Euro 2024 contro Lituania e Serbia, in programma per il 17 e il 20 giugno. Convocato anche il Dimo Krastev, capitano della Fiorentina Primavera: potrebbe sfidare Terzic, Jovic e Milenkovic se verranno convocati dalla Serbia. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Daniel Naumov (CSKA 1948), Ivan Dyulgerov (Mar Nero), Plamen Andreev (Levski).

Difensori: Petko Hristov (Venezia), Dimo ​​Krastev (Fiorentina), Valentin Antov (Monza), Simeon Petrov (CSKA 1948), Alex Petkov (Arda), Hristiyan Petrov (CSKA-Sofia), Ivan Turitsov (CSKA-Sofia) , Viktor Popov (Mar Nero).

Centrocampisti: Ioan Stoyanov (Nes Tsiona), Ivan Yordanov (Spartak Varna), Marin Petkov (Levski), Iliya Gruev (Werder Bremen), Andrian Kraev (Levski), Ivaylo Chochev (CSKA 1948), Filip Krastev (Levski), Stanislav Shopov (CSKA-Sofia), Iliyan Stefanov (Levski), Nikola Iliev (Inter).

Attaccanti: Georgi Rusev (CSKA 1948), Kiril Despodov (Ludogorets), Spas Delev (Ludogorets), Martin Minchev (Sparta Praga).