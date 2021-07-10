Corriere dello Sport, piace Savanier, Italiano valuterà anche Krastev. Sullo sfondo Sensi e Ricci

Tempo di valutazioni per il centrocampo Viola: piace Savanier. Italiano valuterà Krastev a Moena. Rimangono sullo sfondo le candidature di Sensi e Ricci

Tempo di valutazioni in casa Fiorentina. Stando a quanto scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, i Viola stanno pensando a Teji Savanier, regista arretrato di proprietà del Montpellier. Il francese è uno dei profili più interessanti, dotato di grandi qualità tecniche, ma servirà tempo. Non si smette di seguire Stefano Sensi e sullo sfondo resta anche la candidatura di Matteo Ricci, svincolato dallo Spezia. Non solo mercato, a Moena Vincenzo Italiano avrà modo di osservare da vicino i giovani del vivaio Viola, in particolare modo Dimo Krastev, play di assoluto prospetto lanciato da Aquilani nella passata stagione (piccola curiosità: The Guardian lo ha inserito nei migliori talenti nati nel 2003).

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