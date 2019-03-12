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Fiorentina, altro colpo in prospettiva: preso il bulgaro Krastev

Arriva un altro acquisto da parte della Fiorentina per quanto riguarda il settore giovanile. La società bulgara Neftochimic Burgas, infatti, ha ufficializzato la cessione di Dimo Krastev al club viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2019 13:15
Fiorentina, altro colpo in prospettiva: preso il bulgaro Krastev -
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Arriva un altro acquisto da parte della Fiorentina per quanto riguarda il settore giovanile. La società bulgara Neftochimic Burgas, infatti, ha ufficializzato la cessione di Dimo Krastev al club viola. Il trasferimento del 16enne sarebbe già stato ufficializzato anche dalla FIFA. Come riportato dal sito ufficiale del Neftochimic Burgas, Krastev è un centrocampista difensivo, nato il 10 febbraio 2003 ed è figlio di Nikolay Krastev, ex calciatore del Neftochimic, e attuale vice-allenatore della prima squadra.

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