Krastev, il viola classe 2003 inserito nella lista dei talenti più forti al mondo

Bel riconoscimento per il settore giovanile viola: Dimo Krastev, centrocampista della Primavera classe 2003, è stato inserito tra i 60 giovani più forti al mondo secondo le stime del The Guardian. Delle qualità del giocatore bulgaro, nazionale under 17, in effetti la Fiorentina si è accorta subito, facendolo giocare con i ragazzi più grandi della primavera

ANTOGNONI: “DALLE MURA, DUTU E KRASTEV SONO TRA I GIOVANI PIU’ INTERESSANTI”.