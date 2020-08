Antognoni: “Dalle Mura, Dutu e Krastev sono tra i giovani più interessanti. Commisso meritava questo trofeo”

“Coppa Italia Primavera? Commisso – ha detto Giancarlo Antognoni club manager viola a Radio Bruno – la meritava, i ragazzi hanno fatto una buona gara. Aquilani? Era teso, era la sua prima ufficiale ma sono contenta perchè ha lavorato bene così come Bigica durante l’anno. I miglior giovani li vogliamo inserire in ottima prima squadra, non è facile capire chi giocherà poi in Serie A. Dalle Mura, Dutu e Krastev sono tra quelli più interessanti. Commisso JR? Felice, ha seguito sempre, aspettavamo queso trofeo. Dopo la gara Joseph era davvero felice. Ricordo Cappellini, Angeloni e Cappelletti che hanno costruito questa squadra, siamo fiduciosi sul futuro”.

