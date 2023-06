Fiorentina Primavera riacciuffa in extremis la Roma: Krastev fa 3-3 e regala semifinale Scudetto

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani raggiunge le semifinali Scudetto ed affronterà il Torino. Al Ricci di Sassuolo il match è iniziato con più di un’ora di ritardo per via di una bomba d’acqua che si è scatenata sulla città e la Fiorentina è andata sotto per 0-2 con la Roma. I ragazzi di Aquilani sono riusciti a rimontare i giallorossi per ben due volte, con il 2-2 e poi nuovamente quando la Roma è passata in vantaggio per 2-3. Il gol del pareggio finale viene segnato da Krastev al 92′ e manda la Fiorentina nelle semifinali grazie al posizionamento migliore in classifica del club gigliato rispetto alla Roma

