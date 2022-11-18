Krastev: "Spero sempre nella chiamata di Italiano. Sogno di fare gol alla Juve"

Durante la lunga intervista concessa al media bulgaro blitz.bg, Dimo Krastev, talento e vicecapitano della Primavera viola, ha parlato della sua avventura alla Fiorentina, svelando anche il suo sogno:...

Durante la lunga intervista concessa al media bulgaro blitz.bg, Dimo Krastev, talento e vicecapitano della Primavera viola, ha parlato della sua avventura alla Fiorentina, svelando anche il suo sogno: “Quando sono arrivato avevo 16 anni e all’inizio ho avuto qualche difficoltà a stare lontano dalla mia famiglia. Tuttavia avevo degli obiettivi e per raggiungerli ero disposto a cambiare la mia vita. Pian piano mi sono ambientato a Firenze e ora non ho più problemi con la lingua e con la vita in Italia. Gli italiani sono persone molto cordiali e ospitali, mi hanno aiutato molto ad adattarmi quando sono arrivato. Mi hanno dato una mano per integrarmi tra loro fin dal primo giorno. Comunque a Firenze sto benissimo, io e la mia ragazza usciamo spesso in centro e ci piace un sacco passare il tempo insieme così. Sogno di segnare un gol contro la Juventus, perché c’è una grande rivalità tra i bianconeri e la Fiorentina. Per quanto riguarda la prima squadra, spero sempre che Vincenzo Italiano abbia bisogno di supporto e quindi mi tengo pronto in caso di chiamata. Do sempre il massimo in allenamento e se Dio vorrà un giorno riuscirà a esordire in prima squadra”.

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-e-difficile-accettare-che-un-sogno-crolli-allimprovviso-ma-non-mi-arrendero-mai/193020/