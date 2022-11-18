Nico Gonzalez: "È difficile accettare che un sogno crolli all'improvviso ma non mi arrenderò mai"

Nico Gonzalez dopo l'infortunio ha espresso il poprio malessere sui social augurando però buona fortuna ai sui compagni dell'Argentina

Nico Gonzalez dopo essere stato costretto a dire addio al suo primo mondiale, causa una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, ha espresso la propria delusione sui social con un lungo post su Instagram. Di seguito le parole dell'esterno della Fiorentina:

"Ieri è stato un giorno molto triste e molto difficile da accettare nella mia testa che sono rimasto fuori dal mondiale per un infortunio. È un sogno che uno pensa fin da bambino e che essendo ad un passo dal raggiungerlo crolla tutto, ma questo continua e non smetterò di provare a realizzare questo sogno che cerco per tutta la vita, il calcio dà molte opportunità e devo lasciar perdere Sta che è così difficile da accettare, ma non mi arrenderò mai!! Augurare il meglio a questo gruppo, famiglia, per quello che sta arrivando che sicuramente lasceranno tutto dentro il campo per rendere felici tutti gli argentini e cercare ciò che vogliamo tanto, meritano il meglio sempre gruppo e oggi tiferò come un argentino di più... 💙💙 grazie a tutti quelli che hanno speso un secondo per augurarmi forza in questo momento difficile, FORZA ARGENTINA!!!".

FIORENTINA SU ABDEL-MAGUID

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