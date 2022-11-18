Fiorentina interessata al difensore egiziano 2001 Hossam Abdel-Maguid

Secondo quanto riportato da un media egiziano, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del 2001 Hossam Abdel-Maguid

La Fiorentina è sulle tracce del difensore egiziano Hossam Abdel-Maguid, un centrale classe 2001 che milita nello Zamalek. Proprio quest'ultimo partecipa alla Premier League egiziana, al momento terzo in classifica dietro Ittehad e Al Ahly. Il difensore Abdel-Maguid è considerato uno dei migliori prospetti del calcio egiziano ed è pronto a sbarcare in Europa per una nuova esperienza. Il contratto del giocatore scade il 30 giugno 2023 quindi ciò gli permetterebbe di trovare una squadra già dal prossimo gennaio per poi accasarsi ufficialmente in estate. Tale difensore classe 2001 presenta caratteristiche molto importanti sia fisiche che qualitative: infatti è alto ben 1.93m e pesa 84kg; inoltre i suoi principali punti di forza sono lo stacco di testa e il tackle. Lo riporta il media egiziano Alwafd.news.

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