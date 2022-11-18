Procuratore di Luis Alberto lancia SOS: "Non si trova più a suo agio alla Lazio, vogliamo trovare soluzione"

La Fiorentina aveva cercato Luis Alberto in estate, poi bloccata dai costo dell'operazione. Può ripetersi a gennaio?

Dopo un anno e mezzo di convivenza complicata e spesso turbolenta, Luis Alberto e Sarri sono giunti a un punto di non ritorno. Non sorprende dunque che le dichiarazioni affidate al Corriere dello Sport da Miguel Alfaro, uno degli agenti dello spagnolo, aprano ad una cessione a gennaio:

"Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa. Per questo sia la società che noi vogliamo trovare un modo per non continuare a convivere con una situazione scomoda visto che Luis vuole confermare di avere ancora tanti anni di calcio davanti".

Parole che non suggeriscono un muro contro muro, ma l'addio del fantasista appare oggi la prospettiva più plausibile: "Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire", la chiosa del procuratore. Lo riporta TMW