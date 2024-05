Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti

La sua avventura con la Ternana si è appena conclusa. E’ finita con la retrocessione, ma come riportato da calciofere.it lui è stato una delle note positive della stagione, 7 gol e 2 assist giocando con una certa conitnuità. Ora, Filippo Distefano ha ancora estimatori in serie B, che potrebbero permettergli di riconfermarsi nella stessa categoria ma con una maglia diversa. L’attaccante, dopo il prestito a Terni, rientra alla Fiorentina, che potrebbe cercare una nuova sistemazione ancora in prestito. Per Distefano, pare si stano facendo sotto diverse società di serie B. Tre di queste sembrano manifestare l’interessamento più forte. Soprattutto lo Spezia, che avrebbe già chiesto informazioni su di lui e anche su altri suoi compagni pure loro in prestito alla Ternana, cioè Christian Dalle Mura e Lorenzo Lucchesi. Ma c’è anche la Reggiana, che ha messo gli occhi addosso al giovane attaccante di Camaiore. Ora, sembra inserirsi anche il neopromosso Cesena, dove Distefano potrebbe ritrovare anche l’allenatore Roberto Breda.

Ma siamo sicuri che il classe 2003 non possa far parte del nuovo corso viola la prossima stagione? La scarsa incisività degli esterni della Fiorentina potrebbe favorirne il reintegro. Dipenderà molto dal mercato che vorrà condurre la società. Atene anche in questo senso sarà decisiva, così come lo saranno le indicazioni del nuovo tecnico.

Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa