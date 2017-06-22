Petriccione torna alla Fiorentina: la Ternana non esercita il diritto di riscatto
Jacopo Petriccione, attaccante classe '95 di proprietà della Fiorentina, ma in prestito nell'ultima stagione alla Ternana con diritto di riscatto, tornerà alla base. I rossoverdi, infatti, hanno decis...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 11:59
Jacopo Petriccione, attaccante classe '95 di proprietà della Fiorentina, ma in prestito nell'ultima stagione alla Ternana con diritto di riscatto, tornerà alla base. I rossoverdi, infatti, hanno deciso di non riscattare il ragazzo, che dunque ora dovrà trovare una nuova collocazione.