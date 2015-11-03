Labaro Viola

Notizie Petriccione Fiorentina

TMW, Dell'Orco, Paquetà, Petriccione e Belotti nel mirino dei viola. Suggestione Roca

31 luglio 2020 11:14

Petriccione manda baci a Firenze: "Sono legatissimo alla città. Avrei voluto esordire in A nella Fiorentina"

30 maggio 2020 21:12

Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"

04 maggio 2020 10:43

Petriccione: "Dopo che la Fiorentina mi ha ceduto al Bari è iniziata la mia scalata"

16 aprile 2020 12:10

Petriccione, è lotta Genoa-Samp per l'ex viola che fu scartato da Corvino..

15 marzo 2020 18:39

Petriccione incanta Conte e la serie A. Corvino lo scartò e preferì tenere Cristoforo. Giocava con Bernardeschi, Mancini e Chiesa

20 gennaio 2020 00:55

Petriccione: "Sogno tornare alla Fiorentina. Domani non vogliamo mollare un centimetro"

29 novembre 2019 12:42

L'ex Petriccione: "Non pensavo che Chiesa arrivasse in Nazionale, sogno anche io l'Italia. La Fiorentina.."

11 ottobre 2018 17:43

Di Marzio: Petriccione firma con il Bari, il centrocampista in Puglia a titolo definitivo

31 agosto 2017 12:41

Gazzetta del Mezzogiorno: Petriccione a un passo dal Bari, ma i viola vogliono inserire una clausola di recompra

30 agosto 2017 12:08

Petriccione, l'alternativa per il centrocampo "parcheggiata" in Primavera

30 luglio 2017 23:02

Petriccione torna alla Fiorentina: la Ternana non esercita il diritto di riscatto

22 giugno 2017 11:59

Maistro verso il definitivo passaggio in prima squadra, mentre Petriccione potrebbe tornare alla base

18 maggio 2017 13:24

Petriccione: "Sogno di esordire al Franchi con la maglia viola. Chiesa è straordinario"

24 dicembre 2016 16:50

In serie B brilla la stella viola di Petriccione, la Fiorentina lo ha già blindato fino al 2019

09 settembre 2016 11:31

Archivio

Esplora l'archivio di Petriccione

Sett. 31 Sett. 22 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 11 Sett. 3
Sett. 48
Sett. 41
Sett. 35 Sett. 30 Sett. 25 Sett. 20
Sett. 51 Sett. 36