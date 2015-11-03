Notizie Petriccione Fiorentina

TMW, Dell'Orco, Paquetà, Petriccione e Belotti nel mirino dei viola. Suggestione Roca
31 luglio 2020 11:14
Petriccione manda baci a Firenze: "Sono legatissimo alla città. Avrei voluto esordire in A nella Fiorentina"
30 maggio 2020 21:12
Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"
04 maggio 2020 10:43
Petriccione: "Dopo che la Fiorentina mi ha ceduto al Bari è iniziata la mia scalata"
16 aprile 2020 12:10
Petriccione, è lotta Genoa-Samp per l'ex viola che fu scartato da Corvino..
15 marzo 2020 18:39
Petriccione incanta Conte e la serie A. Corvino lo scartò e preferì tenere Cristoforo. Giocava con Bernardeschi, Mancini e Chiesa
20 gennaio 2020 00:55
Petriccione: "Sogno tornare alla Fiorentina. Domani non vogliamo mollare un centimetro"
29 novembre 2019 12:42
L'ex Petriccione: "Non pensavo che Chiesa arrivasse in Nazionale, sogno anche io l'Italia. La Fiorentina.."
11 ottobre 2018 17:43
Di Marzio: Petriccione firma con il Bari, il centrocampista in Puglia a titolo definitivo
31 agosto 2017 12:41
Gazzetta del Mezzogiorno: Petriccione a un passo dal Bari, ma i viola vogliono inserire una clausola di recompra
30 agosto 2017 12:08
Petriccione, l'alternativa per il centrocampo "parcheggiata" in Primavera
30 luglio 2017 23:02
Petriccione torna alla Fiorentina: la Ternana non esercita il diritto di riscatto
22 giugno 2017 11:59
Maistro verso il definitivo passaggio in prima squadra, mentre Petriccione potrebbe tornare alla base
18 maggio 2017 13:24
Petriccione: "Sogno di esordire al Franchi con la maglia viola. Chiesa è straordinario"
24 dicembre 2016 16:50
In serie B brilla la stella viola di Petriccione, la Fiorentina lo ha già blindato fino al 2019
09 settembre 2016 11:31
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