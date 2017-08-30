Gazzetta del Mezzogiorno: Petriccione a un passo dal Bari, ma i viola vogliono inserire una clausola di recompra
Il centrocampista, dopo l'ultima stagione in prestito alla Ternana, potrebbe ripartire di nuovo dalla serie cadetta
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 12:08
Ultimi due giorni di grande attenzione sul mercato anche per il Bari. Sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, vicino sul primo fronte Jacopo Petriccione. Si sta valutando la possibilità di una clausola di recompra in favore della Fiorentina, che dovrebbe cedere il giovane centrocampista a titolo definitivo