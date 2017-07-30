Petriccione, l'alternativa per il centrocampo "parcheggiata" in Primavera

Dopo il prestito alla Ternana il centrocampista classe '95 si è aggregato alla squadra di Bigica, in attesa di conoscere il suo futuro...

Quello di Jacopo Petriccione non è certo un nome nuovo fra gli addetti ai lavori e lo è ancora meno in casa Fiorentina... Il centrocampista classe '95, infatti, è stato prelevato dal settore giovanile del Siena nell'estate 2013 e, da quel momento in poi, ha sempre rappresentato un elemento cardine delle varie formazioni giovanili fino alle convincenti prove con la Primavera. Prestazioni che, come spesso accade, hanno convinto il comparto sportivo della dirigenza a concedere al ragazzo nativo di Gorizia la possibilità di fare il grande salto nel calcio dei grandi.

È proprio nell'agosto 2015 che Petriccione si trasferisce, con la formula del prestito, alla Pistoiese, dove alla sua prima esperienza in Lega Pro riesce a collezionare la bellezza di 29 presenze (tra campionato e Coppa Italia) condite anche dal primo gol fra i professionisti.

Le convincenti risposte, alla prima esperienza nel calcio dei grandi, inducono quindi la società gigliata a concedere un'ulteriore chance al centrocampista ed ecco che per lui si aprono le porte dell Serie B. La seconda stagione in prestito si rivela assai positiva per Petriccione che, con 35 presenze (arricchite da un gol e da ben 5 assist), gioca un ruolo determinante nella salvezza della Ternana.

Ecco che però, dopo due anni nelle quali le prestazioni ad alto livello sembravano costituire il preludio del ritorno alla base, qualcosa si blocca... A causa delle vicissitudini societarie vissute dai neroverdi il rinnovo del prestito del giovane centrocampista è passato momentaneamente in secondo piano, fino a non essere considerato affatto una priorità. Di conseguenza il mediano di proprietà della Fiorentina è stato costretto ad aggregarsi alla formazione Primavera, adesso guidata da Emiliano Bigica, in attesa che venga fatta chiarezza sul suo immediato futuro.

Una soluzione (giovane, italiana e sopratutto cresciuta in casa), azzardata ma pur sempre plausibile, potrebbe tuttavia essere quella del suo inserimento nella rosa della prima squadra. Infatti, sebbene Pioli non lo abbia inserito nella lista dei giovani convocati per il ritiro di Moena, la sua candidatura, oltre ad essere avvalorata dalle convincenti prestazioni mostrate nel corso delle ultime stagioni, non potrebbe che essere accolta di fronte alla penuria di interpreti che ha colpito (causa mercato) i vari reparti della rosa ed in particolare il centrocampo... Reparto nel quale Petriccione, se gli fosse concessa la possibilità, potrebbe mostrare tutto il suo valore.

Gianmarco Biagioni