Petriccione: "Sogno di esordire al Franchi con la maglia viola. Chiesa è straordinario"

Voglio la salvezza con la Ternana per poi dedicarmi alla Fiorentina, spero di tornare in estate

Jacopo Petriccione, centrocampista in forza alla Ternana ma di proprietà della Fiorentina, si è raccontato oggi sulle pagine del settimanale Viola Week: "Il 2016 è stato un anno importante per me. A Terni si lavora senza pressioni, è una città tranquilla, l'ideale per un giovane ed il mister mi da fiducia. Spero di fare il meglio possibile come sempre, voglio la salvezza con la Ternana per poi dedicarmi alla Fiorentina, dopo spero di tornare in estate. Per me sarebbe un sogno esordire al Franchi e giocare con la maglia viola. Chiesa? È un giocatore straordinario, sta crescendo gara dopo gara".