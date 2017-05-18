Maistro verso il definitivo passaggio in prima squadra, mentre Petriccione potrebbe tornare alla base

Anche Militari fra gli osservati speciali in vista della prossima stagione

Della Primavera si valuteranno elementi come Maistro e Militari per capire se siano o meno pronti per stare stabilmente in prima squadra. Il primo, ad esempio, è ormai da tempo sempre nella lista dei convocati di Sousa. Gli occhi degli osservatori hanno tenuto conto anche del percorso di crescita delle pianticelle mandate in giro a fare esperienza e pronte a tornare col bagaglio pieno di entusiasmo. Su tutti Jacopo Petriccione, mediano con 34 gare in Serie B a Terni, 1 gol e 5 assist, che in tutta la stagione ha saltato appena 7 partite, di cui due per squalifica e una per problemi fisici.

Fonte: Corriere dello Sport