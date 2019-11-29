Petriccione: "Sogno tornare alla Fiorentina. Domani non vogliamo mollare un centimetro"

Queste le parole di Jacopo Petriccione ex calciatore della Fiorentina ora centrocampista del Lecce: "È da questa estate che aspetto la sfida di sabato. Il mio cuore è a Firenze, ho ancora tanti amici...

Queste le parole di Jacopo Petriccione ex calciatore della Fiorentina ora centrocampista del Lecce: "È da questa estate che aspetto la sfida di sabato. Il mio cuore è a Firenze, ho ancora tanti amici e ricordi, non sarà facile per me giocare al Franchi. La società viola mi ha insegnato a giocare davvero a calcio e a vivere come un uomo. Si, i viola mi hanno lasciato andare presto ma forse è stata la mia fortuna, ho fatto molte esperienze che mi hanno fatto affermare nel Lecce, ovvio che mi dispiace non aver avuto una possibilità. Cosa la Fiorentina deve temere di noi? La nostra voglia di non mollare un centimetro. Un mio sogno? Tornare alla Fiorentina, amo Firenze sarebbe un onore per me. Ora però con il Lecce dobbiamo salvarci". Lo riporta La Nazione.