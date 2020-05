Jacopo Petriccione, ex centrocampista della Fiorentina, oggi al Lecce, ha parlato a calciolecce.it: “Alla Fiorentina ho toccato con mano uno dei settori giovanili più attrezzati in Italia. Sono ancora molto legato alla città di Firenze, avrei voluto esordire in A coi viola. La Fiorentina mi ha aiutato tanto nella mia crescita”.