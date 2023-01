Pedullà: “Ferrarini può ripartire dalla B. Piace alla Ternana, il Perugia spinge per riaverlo”

Gabriele Ferrarini potrebbe finire nel giro dei terzini in Serie B. La Fiorentina lo aveva mandato in prestito a Monza la scorsa estate. Ma gli spazi sono ristretti, quindi è possibile che venga individuata una nuova soluzione. E secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, su Ferrarini ci sarebbero già due club di Serie B. Infatti, il terzino classe 2000 piace alla Ternana, ma il Perugia spinge per riaverlo.