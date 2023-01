Sentenza della Corte d’Appello: 15 punti di penalizzazione alle Juventus. È dietro alla Fiorentina

Arrivata la sentenza della corte d’Appello: sono 15 i punti di penalizzazione per l a Juventus, unico club sanzionato. Bianconeri che, quindi, scenderanno a quota 22 in classifica. Si è andati ben oltre la richiesta di 9 punti di penalità effettuata dal procuratore Chiné. Una vera e propria stangata per il club di proprietà della famiglia Agnelli, che adesso potrà sperare nel ricorso alla Collegio di garanzia del CONI. Club piementose che è stato l’unico sanzionato tra i nove club coinvolti. Pesantissime le pene comminate anche ai dirigenti: 2 anni e mezzo a Paratici, 2 anni ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved. Squalifiche, tra l’altro, estese a livello UEFA e FIFA. Lo riporta Sportitalia