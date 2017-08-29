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Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.

Unicusano Ternana comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Gigli. Il difensore mancino, classe ’96, si è legato con un contra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 17:52
Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo. - Fiorentina_Moena, secondo giorno di allenamento 2015-07-08 © Andrea Corridori/Massimo Sestini nella foto Gigli Nicolo
Fiorentina_Moena, secondo giorno di allenamento 2015-07-08 © Andrea Corridori/Massimo Sestini nella foto Gigli Nicolo
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Unicusano Ternana comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C.F. Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Gigli. Il difensore mancino, classe ’96, si è legato con un contratto annuale alla Società del presidente Ranucci e da questo pomeriggio sarà a disposizione di mister Pochesci.

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