La Ternana perde 0-3 in casa contro il Bari e retrocede in Serie C, in campo tutti i giovani della Fiorentina

Non un gran finale di stagione per la Ternana, o Fiorentina B se vogliamo chiamarla così visti i tanti giovani presenti in rosa provenienti dal Club viola, ieri infatti la squadra di Terni ha perso 0-3 in casa contro il Bari ed è stata retrocessa in Serie C. Titolari tutti giovani viola. Dalle Mura, Amatucci, Favasulli, Di Stefano e Lucchesi quest’ultimo forse proprio il peggiore in campo. Un vero e proprio crollo considerando che alla Ternana per salvarsi bastava anche il pareggio, nonostante la retrocessione la stagione dei giovani della Fiorentina rimane positiva con tanti minuti giocati e ottime prestazioni fornite.

