Distefano: “Aquilani ha fatto molto per aiutarmi, ho imparato tanto da Vlahovic e Nico”

Filippo Distefano, attaccante della Fiorentina in prestito alla Ternana, ha raccontato al Messaggero Umbro questi primi mesi con i gol arrivati nelle ultime due partite: “Quella prima rete con la Sampdoria mi ha aiutato, ma sulle attitudini a segnare ha fatto molto anche l’allenatore della Primavera viola, Alberto Aquilani, su come calciare e muovermi. Mister Lucarelli mi mette ancora più vicino alla porta. Esterno o punta, so comunque adattarmi“.

Poi ricorda anche l’esordio con la maglia della Fiorentina: “Mi porterò sempre dietro l’emozione di quell’esordio, dove ho assaporato un po’ il palcoscenico dei grandi. Rispetto alla Primavera, in B le differenze ci sono, a partire da ritmo e fisicità”. Chiusura sui modelli a cui si ispira: “Osservare Vlahovic come Gonzalez, Kouame o Sottil, mi ha fatto imparare tanto“.