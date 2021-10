Cassano: “Squalificato per 3 giornate, Pradè mi disse di far ricorso: ne prendemmo 6”

Curioso retroscena raccontato da Antonio Cassano al Festival dello Sport riguardo la squalifica avuta in Coppa Italia contro l’Inter quando fece le corna all’arbitro Rosetti, queste le sue parole: “Finale ci Coppa Italia, faccio le corna all’arbitro e mi danno 3 giornate. Arrivo negli spogliatoi e chiedo scusa ai miei compagni di squadra. Pochi giorni dopo cambia dirigente e arriva Pradè, mi dice ‘Anto, se facciamo ricorso al 100% ti tolgono 1/2 giornate’ io rispondo: ‘Ma sei sicuro? Non facciamolo’. Lui mi disse di stare tranquillo. Facemmo ricorso e alla fine me ne diedero altre 3 di squalifica, un totale di 6 giornate dopo il ricorso” racconta Cassano.