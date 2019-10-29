3 turni di squalifica a Ribery più ammenda. Oggi la Fiorentina deciderà se presentare ricorso oppure no

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squalifica per Franck Ribery è arrivata dopo le spinte nei confronti dell'assistente Passeri al termine della gara contro la Lazio. Il francese ha ri...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squalifica per Franck Ribery è arrivata dopo le spinte nei confronti dell'assistente Passeri al termine della gara contro la Lazio. Il francese ha rimediato 3 turni di squalifica ed una multa pari a 20.000€. Il campione ex Bayern ha chiesto sui suoi social scusa a tutti pretendendo però rispetto per la sua Fiorentina. Nella giornata di oggi la società viola deciderà se presentare o meno ricorso alla Corte d'Appello anche se è difficile che venga effettivamente fatto.