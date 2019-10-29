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3 turni di squalifica a Ribery più ammenda. Oggi la Fiorentina deciderà se presentare ricorso oppure no

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squalifica per Franck Ribery è arrivata dopo le spinte nei confronti dell'assistente Passeri al termine della gara contro la Lazio. Il francese ha ri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 09:56
3 turni di squalifica a Ribery più ammenda. Oggi la Fiorentina deciderà se presentare ricorso oppure no - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la squalifica per Franck Ribery è arrivata dopo le spinte nei confronti dell'assistente Passeri al termine della gara contro la Lazio. Il francese ha rimediato 3 turni di squalifica ed una multa pari a 20.000€. Il campione ex Bayern ha chiesto sui suoi social scusa a tutti pretendendo però rispetto per la sua Fiorentina. Nella giornata di oggi la società viola deciderà se presentare o meno ricorso alla Corte d'Appello anche se è difficile che venga effettivamente fatto.

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