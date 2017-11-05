Manolas: "Trovata vittoria in un campo difficile, complimenti alla Fiorentina"

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato Costantin Manolas, giocatore che ha portato in vantaggio la propria squadra. Queste le sue parole..

Manolas ha parlato nel post partita ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

Ci parla di questa vittoria?

“Una vittoria fondamentale in un campo difficile, contro una squadra come la Fiorentina. Abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo preso due gol anche e soprattutto per merito loro. Dobbiamo continuare su questa strada”,

La squadra è in fiducia?

“Certo che siamo in fiducia, come vedete il mister ha fatto tanti cambi. Tutti siamo importanti e tutti lavoriamo meglio, possiamo andare avanti su questa strada”.

Ci racconti il gol?

“Martedì non ho segnato, oggi sono stato fortunato. Quando va bene siamo tutti contenti”.